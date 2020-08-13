شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أسوان يتقدم على أف سى مصر بهدف المرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أسوان فى التقدم على أف سى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد المرسى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة من ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد عامر صانع ألعاب زهرة الجنوب من أحد مدافعى نادى مصر فى المباراة المقامة بينهما باستاد الشرطة الرياضى ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

هدف أسوان فى مرمي نادي مصر

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ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً في المقابل يقبع نادى مصر في المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

ويسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لتصحيح أوضاع فريقه عقب الخسارة من المقاصة في الجولة الماضية بينما يتمسك خالد جلال المدير الفني لنادى مصر بأمل البقاء بين الكبار متسلحاً بالحصول على أكبر عدد من النقاط في الدور الثانى للمسابقة لتعويض إخفاقات الدور الأول.