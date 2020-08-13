شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يحدد موعد الجمعية العمومية فى اجتماع 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، اجتماعا لمجلس الإدارة يوم 22 أغسطس الجارى لمناقشة العديد من الأمور المهمة على الصعيد الفنى و الإدارى . ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تحديد موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة الميزانية ووضع تصور انطلاق الموسم الجديد 2020 / 2021 .

كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن إخطار اللجنة الأولمبية بانتهاء الموسم المحلى الحالى 2019 / 2020 أواخر أغسطس الجارى، للانتهاء من تصنيف الأندية الخاص بالجمعية العمومية .

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

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وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 21 أغسطس الجارى موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى الخاصة بالموسم الحالى، على أن تستمر لمدة يومين بإحدى صالات طريق السويس .

ومن المقرر أن تقام بطولة 17 سنة يوم 14 من نفس الشهر الجارى، بينما تقام بطولة 19 يوم 15 فى اليوم التالى مباشرة .

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، عن خطة الاتحاد لعودة اللاعبين للتدريبات، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد.