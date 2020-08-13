شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصطحب 20 لاعبا لمواجهة المصرى واستبعاد شيلونجو وصادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى غدا الجمعة باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الــ19 لبطولة الدورى الممتاز. القائمة شهدت غياب الناميبى بنسون شيلونجو لعدم الجاهزية الفنية بجانب محمد صادق وباهر المحمدى ومحمود دونجا للإصابة، فضلا عن الثلاثى المحترف همام طارق وفخر الدين بن يوسف وباتريك كادو اللذين لم يتحدد موعد وصولهم بعد.

القائمة الإسماعيلى ضمت كلا من:

حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى. خط الدفاع .. إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن – محمود البدرى. خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – محمد بيومى – محمد الضرف- أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا. خط الهجوم .. حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم. ظهرت سلبية المسحة الطبية لفيروس كورونا،والتي أجراها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني والادارى والطبى ، قبيل استئناف مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز ، وأجرى اللاعبون مسحة طبية أمس للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، و تقرر إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة من بطولة الدوري بـ48 ساعة لكافة العناصر المشاركة لضمان سلامة الجميع.

وأجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك لـ 50 فردا ينتمون للنادى المصرى، وأظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التى ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين فى صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

Advertisements

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد إقامة مباراة المصرى والإسماعيلى فى موعدها المحدد، الجمعة، ضمن الجولة 19 لمسابقة الدورى الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران صباح اليوم، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى المحلى المران كان خفيفا اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية أبرزها اللعب تحت الضغط سواء التمريرات القصيرة أو الطويلة بجانب العرضيات المتقنة، كما خصص الجهاز الفنى جملة فنية من التسديدات باعتبارها أحد الحلول لتسجيل الأهداف واختتم المران بتقسيمة مصغرة.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16