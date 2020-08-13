شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية والالتزام يظهران فى مران الزمالك قبل مواجهة المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم على ملعب النادى استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، ووجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعض التعليمات الخاصة لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران، وطالب المدير الفنى اللاعب بمهام فنية خاصة يقوم بتنفيذها الفترة المقبلة.

وتلقى رباعى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحى وجنش، إشادة قوية من عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، جاء ذلك فى ظل ظهور وتألق الرباعى بشكل قوى خلال أدائهم الحصة التدريبية الخاصة بهم.



اشرف بن شرقي



امام عاشور



طارق حامد



عمر السعيد

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فرجاني ساسي



محمد اوناجم



محمود علاء

وخاض الرباعي فقرة تأهيلية لمدة دقائق معدودة تحت إشراف عبدالسلام ، أعقبها تدريبات فنية قوية ركز خلالها المدرب على سرعة رد الفعل كذلك التعامل مع الكرات القريبة .

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، برنامجا تأهيليا خاص للثلاثي شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي ، وحرص الجهاز الفني على اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعداداً للفترة المقبلة .

بينما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجاءت الجلسة للوقوف على أخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التي يخضع لها بعض اللاعبين ومنهم يوسف إبراهيم أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحي واللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما .