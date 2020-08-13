شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للترسانة ببرج العرب استعدادا لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شاكر عبد الفتاح، المدير الفنى للترسانة، إقامة معسكر مغلق للفريق ببرج العرب لمدة أسبوع استعدادا لعودة دورى القسم الثانى المقرر له يوم 20 سبتمبر المقبل، لزيادة الحمل البدنى للاعبين بعد فترة الراحة الطويلة التى حصلوا فيها على راحة بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية الموسم.

ظهرت أربع حالات مصابة بوباء كورونا بين لاعبى الترسانة عقب إجراء الفريق للمسحة الطبية الأولى تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالرغم من عدم ظهور أى أعراض عليهم.

وقام الجهاز الفنى للفريق بقيادة شاكر عبد الفتاح بعزل الرباعى المصاب فورا وبدأوا فى تنفيذ بروتوكول تعليمات وزارة الصحة على أن يقوموا بمسحة ثانية خلال الأسبوع المقبل.

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ويستعد الترسانة لاستئناف مسابقة القسم الثانى، حيث يلعب الفريق بالمجموعة لثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

من ناحية أخرى، قرر شاكر عبد الفتاح الاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة قبل نهاية الموسم بداعٍ عدم الحاجة لمجهودهم في ظل رغبته منح الفرصة لعدد من ناشئ النادى وبناء فريق قوى قادر على المنافسة للصعود لدورى الأضواء.