شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عبد الله السعيد كلمة السر فى صفقات بيراميدز من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر أن عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، هو كلمة السر فى جميع الصفقات التى عقدها ناديه من داخل النادى الأهلى، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "على مسئوليتى الشخصية، عبد الله السعيد الراعى الرسمى لصفقات بيراميدز فى الفترة الأخيرة، عبد الله السعيد بمثابة كلمة السر، فهو قائد الفريق ومسئولى بيراميدز يستطلعون رأيه فى كل كبيرة وصغيرة، والسعيد ينصحهم بضم لاعبين معينين من الأهلى أصحاب شخصية قوية وقدرة على حسم المباريات والبطولات".

والتحق رمضان صبحى بنجوم أهلاوية، مثل أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.

ونجح عبد الله السعيد نجم بيراميدز بعد خروجه من القلعة الحمراء فى تسجيل إسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية بإقتحامه نادى المائة هدف فى 25 ديسمبر الماضى حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادى دجلة.

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وأحرز بعد ذلك 4 أهداف أخرى فى البطولة ويتصدر اللاعب الأسبق للإسماعيلى والأهلى ترتيب هدافى الموسم الحالى من الدورى برصيد 13 هدفا.

والسعيد هو ثامن أكثر من سجل أهدافا فى تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلى (173 هدفا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوى (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106).

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلى فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الاهلى على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلى ويطلب الانتقال لبيراميدز.