شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد رمضان صبحى 20 مليون جنيه للأهلي بعد الرحيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسائر بالجملة تعرض لها النادى الأهلى بعد رحيل رمضان صبحى مهاجم الفريق عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى يوم 30 يونيو الماضى، وبخلاف الخسارة الفنية بغياب رمضان عن الفريق الأحمر فى توقيت مهم من الموسم، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي، تكبدت الخزينة الحمراء مبالغ طائلة نظير استعارته مرتين دون تحقيق استفادة على أرض الواقع.

وبلغت قيمة استعارة رمضان صبحى الأولى فى ٢٠١٩ ٨٠٠ ألف دولار لمدة موسم، قبل استعارته مجددا هذا الموسم مقابل مليون و٦٠٠ ألف دولار، أى أن قيمه استعاراته كلفت النادى 2 مليون و400 ألف دولار، ما يقارب 50 مليون جنيه.

رمضان صبحى غاب عن معظم مباريات الأهلى هذا الموسم بداعى الإصابة، وحصل خلال فترة إعارته الأخيرة على قرابة المليون دولار، ما يعادل ١٦ مليون جنيه، فى الوقت الذى قام بتصوير إعلان لإحدى الشركات حصل خلاله على ٤ ملايين جنيه، وفى المقابل لم يشارك رمضان صبحى مع الأهلى سوى فى ٩ مباريات سجل خلالها ٥ أهداف، الأمر الذى جعل العديد من الجماهير تطالب رمضان برد راتبه المقدر بـ١٦ مليون جنيه، وكذلك أجره عن الإعلان الذى قام بتصويره لكونه فقط لاعبا فى الأهلي، ما يعنى أن رمضان صبحى مطالب برد مبلغ ٢٠ مليون جنيه للأهلي.