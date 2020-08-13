شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشارك باحتفالية "الكشفية العربية" بيوم الشباب العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار الاحتفال بيوم الشباب العالمي، شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في احتفالية المنظمة الكشفية باليوم العالمي للشباب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالفيديو كونفرانس، وأعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية مع المنظمة الكشفية العربية بالشباب العربي في الاحتفالية، مؤكداً علي الدعم الدائم والمتواصل للحركة الكشفية في مصر والدول العربية من أجل البناء والنهوض بالشباب العربي، واستغلال قدراتهم وطاقاتهم وتسخيرها للمشاركة في البناء والنهوض بالأوطان العربية.



11



وزير الرياضة

Advertisements

كما تقدم الدكتور اشرف صبحي بالشكر للاستاذ عمرو الهندواي علي تواجده بلبنان لمتابعة الدعم المقدم بنفسه من الحركة الكشفية في الفاجعة التي اصابت لبنان، مؤكداً أن مصر حكومة وشعباً يؤازرون الشعب اللبناني في محنته التي يمر بها، كاشفاً أن هناك فريق اغاثة من الحركة الكشفية العربية متواجد في لبنان ومنهم أعضاء من الحركة الكشفية المصرية للمشاركة في تقديم المعونة والدعم للشعب اللبناني الشقيق.

واختتم صبحي كلمته بتوجيه الشكر للحركة الكشفية العربية والمصرية علي استثمار الشباب العربي من أجل تمكين الشباب في مشاركتهم الفعاله في بلدانهم العربية وتطويرها والنهوض بها، وظهر ذلك جلياً حينما شارك شباب الكشافة المصرية في جائحة كورونا حين تقدموا شباب الحركة الكشفية الصفوف للمشاركة في عمليات التطهير والتعقيم للاماكن المختلفة في مصر.

شهد الاحتفالية حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، احمد الهنداوي الامين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية،السيدة فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، الدكتور عبد الله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية، الاستاذ عمرو حمدي الامين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الاقليمي، ومجموعة من الشخصيات العامة من مختلف الدول، وعدد من السادة وزراء الشباب و الرياضة العرب وسفراء الدول و كذلك بعض من المؤسسات والمنظمات الإقليمية و الدولية، بالاضافة الي الاستاذة إيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.