شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدرس الدفع بأحمد الشيخ في مباراة الأهلى والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على منح أحمد الشيخ لاعب الفريق فرصة المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي المقررلها مساء غداً ، الجمعة، بإستاد السلام في الدوري الممتاز حيث تبدو حظوظ أحمد الشيخ في المشاركة غداً قوية بشكل اساسي بديلاً للأنجولي جيرالدو الذى شارك أساسياً في مباراة إنبي الأخيرة وهذا هو الاحتمال الأقرب وفي حال عدم مشاركته أساسياً سيتم الدفع بعده بديلاً لجيرالدو ، ودخل أحمد الشيخ قائمة الاهلي في مباراة إنبي الأحد الماضي بالدوري لكنه جلس على الدكة في اللقاء الذى فاز فيه الأهلي بثنائية نظيفة وعاد به المارد الأحمر للمسابقة المحلية بعد غياب طويل بسبب "جائحة" كورونا.

من ناحية أخرى ، ارتفعت أسهم أحمد الشيخ فى البقاء بالنادى خلال ميركاتو الصيف المقبل مرة أخرى، بعدما شهدت الأيام الماضية الحديث عن رحيل اللاعب، خاصة بعدما أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أنه تحدث مع إدارة القلعة الحمراء بشأن ضم أحمد الشيخ وصالح جمعة، وحصل على موافقة مبدئية من مسئولى الأهلى بإتمام الصفقة مع نهاية الموسم الجارى، إلا أن رحيل رمضان صبحى عن الأهلى قد يُعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى ويستمر أحمد الشيخ داخل القلعة الحمراء.

إدارة الأهلى كانت تدرس فكرة خروج أحمد الشيخ على سبيل الإعارة نهاية الموسم الجارى لوجود عدد كبير من "الأجنحة" فى الفريق، لكن رمضان صبحى "صدم" الأهلى أمس، الأربعاء، وأبلغه بأنه سيرحل إلى بيراميدز رغم أن إدارة النادى كانت قد اتفقت تقريباً على شراء اللاعب نهائياً من هدرسفيلد الإنجليزى، الأمر الذى زاد من حظوظ أحمد الشيخ فى البقاء بالقلعة الحمراء وهو ما سيتم حسمه فى غضون الأيام المقبلة.