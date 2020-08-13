شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يستعيد ذكريات كأس العالم 1990 بـ"كوبرى" فى أحد لاعبى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يتوقف الكابتن مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عن استغلال أي فرصة للحديث عن مشاركته في مونديال 1990 بطريقته الطريفة، وهدفه في مرمى المنتخب الهولندي، ونشر نجم المنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، جزء من مباراة مصر وهولندا في كأس العالم وظهر وهو يقوم بحركة مهارية في أحد اللاعبين، وعلق قائلا: " كوبري ع الماشي ".

ويواظب الكابتن مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، على مشاركة جمهوره صور ذكرياته مع زملائه وأصدقائه بين الحين والآخر، واستعاد مجدي عبد الغني ذكرياته بصورة مع أصدقاءه على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "لا شىء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب".

وفي وقت سابق، استعاد مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي السابق، ذكريات "المصيف" مع نجوم النادي القلعة الحمراء، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر جمعته بحسام البدري مدرب منتخب مصر وعلق عليها، "من ذكريات المعمورة وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب.. خبراء كرة القدم اللي هيعرفوا يطلعوا منها الأسماء".

وانضم البلدوزر للفريق الأول للنادى الأهلى أواخر موسم 1976-1977، واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالى لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروى فى صفوف المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

Advertisements

وحقق مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

وشارك مع الأهلي فى 228 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، كما لعبا دوليا فى الفترة من 1982 إلى 1992، شارك فى كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدفاً.

وينفرد عبد الغنى بكونه أول لاعب مصرى يحترف فى الدورى البرتغالى عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها فى البرتغال، ووصل معه إلى نهائى كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدورى فى العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد فى المباراة التى خسرها 1-3.