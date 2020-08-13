شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن ضم رمضان صبحى: خاطبنا هدرسفيلد رسمياً لشراء اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن حصول النادى على توقيع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بعد انتهاء إعارته للأهلى. وقال عمرو بسيونى فى تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، إن رمضان صبحي هو الموهبة الأهم فى الكرة المصرية بالوقت الحالي، وإضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أى نادٍ فى العالم بالتعاقد معه.

وأضاف مدير التعاقدات ببيراميدز، "رمضان صبحى لاعب متعاقد مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ويتبقى فى عقده مع ناديه موسم واحد، وبالتالى لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

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وتابع بسيونى، "بيراميدز دائماً ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل فى تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبة النادى الإنجليزي لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

واختتم مدير التعاقدات تصريحاته قائلا، "كل ما يشاع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادى بيراميدز ما هى إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".