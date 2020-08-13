شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كيف أنهى طاهر محمد طاهر رحلة رمضان صبحى مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت جماهير الأهلى صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان النادى الأحمر، فى بيان رسمي، فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا، بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز، ليتأكد رحيله عن القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس هذه الصفقة..

س : ماهو دور طاهر طاهر فى رحيل رمضان صبحى؟

ج : تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر كان بمثابة "المسمار" الأول فى نعش علاقة رمضان صبحى مع الأهلى، فقد بدأ اللاعب يتفاوض مع الأهلى دون جدية أو رغبة أكيدة فى البقاء مع القلعة الحمراء، خاصة أن أشخاصا قريبين منه أكدوا له أن الأهلى قد "يغدر" به فى أى وقت، لذا عليه التفكير فى مصلحته الشخصية فقط، ومن هنا ظل اللاعب يُماطل الأهلى بشأن التجديد فرغم أنه سبق وأكد لإدارة النادى أنه سيُجدد لو اتفق الأهلى مع هدرسفيلد على شرائه ثم أكد أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، إلا أنه "نسف" كل هذه الوعود وطلب الرحيل لبيراميدز فى وقت كان قد اتفق فيه الأهلى مع هدرسفيلد على جميع الأمور المالية.

س: هل ينتقل رمضان صبحى للزمالك؟

ج: مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أكد من قبل أنه سيُعلن عن مفاجأة مدوّية بخصوص إحدى الصفقات الخاصة بفريق الكرة، وهو ما فتح باب التكهنات بخصوص صفقة رمضان صبحى التى شغلت الجماهير الأهلاوية والمصرية خلال الساعات الماضية،

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س: ما هو رد فعل فايلر على قرار رمضان صبحى بالرحيل؟

ج : عكس المتوقع لم يغضب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من رحيل رمضان صبحى عن الفريق وظهر المدرب السويسرى هادئاً للغاية، مؤكداً أنه لا يعتمد على سياسة "النجم الأوحد" فى الفريق، ودائماً ما يعتمد على الفريق ككل، وأن رمضان لم يشارك مع الفريق فترة طويلة ومع ذلك كان الفريق يفوز .

س: ماذا قدم رمضان صبحى مع الأهلى فى عهد فايلر؟

ج: أداء رمضان صبحى تطور بشكل واضح مع الأهلى تحت قيادة رينيه فايلر الذى تولى قيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم الجارى وحقق العديد من النجاحات أبرزها الاقتراب من حصد لقب الدورى الممتاز بعد التربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة، والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نجح فى تطوير موهبة رمضان، وهو ما أكده العديد من المحللين والخبراء.

س: كم دفع الأهلى لاستعارة رمضان صبحى قبل ذلك؟

ج: الأهلى تعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.