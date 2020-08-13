شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن سلبية مسحة كورونا لـ 25 فردا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه تلقى إخطاراً من اتحاد الكرة بسلبية مسحة كورونا لـ 25 فردا استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها غداً، الجمعة، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية.

ويعكف الجهاز الفنى للانتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على تجهيز مهاجمه باسم مرسى لمباراة الاهلى للاستفادة من خبراته فى هز شباك المارد الأحمر، ونجح باسم مرسى فى تسجيل 5 أهداف فى شباك الأهلى بواقع أربعة بقميص الزمالك وهدف بقميص الانتاج الحربى، ونجح اللاعب مؤخراً فى استعادة فورمته الفنية والبدنية وسجل هدف فى ودية الانتاج مع الطلائع التى انتهت بهدف لكل فريق .

ويختتم فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها غداً الجمعة على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية، ويضع مختار مختار فى المران الرئيسى الليلة الرتوش النهائية على الخطة التى سيلعب بها الإنتاج أمام المارد الأحمر فى أول ظهور رسمى للفريق منذ خمسة شهور بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، وتأجيل مباراته الاولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الاصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الأول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

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وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للاطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الأهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى مساء الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي