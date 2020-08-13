شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لـ رمضان صبحى: متحف الشمع فى انتظارك.. وشكراً للخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شادى محمد، كابتن النادى الأهلى السابق، رسالة لرمضان صبحى نجم المارد الأحمر السابق، عبر حسابه على فيس بوك قائلا، "تروح بيراميدز، تروح أبو الهول، متحف الشمع فى انتظارك"، وفى تغريدة أخرى قال شادى محمد، "شكراً للدعوة الكريمة من مجلس الأهلى وعلى رأسهم الكابتن الخطيب وعلى حفاوة الاستقبال، ثانيا دى صورة فيها أخلاق الأهلى ومبادئه أمام الوزير، نختلف أحيانا فى الفكر ولكن الكبير والرمز والأسطورة له كل التقدير والاحترام".

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.

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شادى محمد