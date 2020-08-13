مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. كيف استقبل فايلر رحيل رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، استقبل رغبة رمضان صبحي بشأن الرحيل والانتقال لبيراميدز باحترام.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس، أن فايلر تحدث مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في أكثر من مناسبة للإبقاء على خدمات رمضان صبحي.

ونوّه المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن فايلر أبلغ الخطيب بأنه أصبح مضطرًا مع الأمر الواقع والتركيز مع العناصر المتواجدة حاليًا بعد خروج رمضان صبحي من حساباته الفنية بعد نهاية إعارته بصورة رسمية.

Advertisements

وأوضح المصدر، أن فايلر طالب بضرورة مخاطبة اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد أحداث موقعة لقاء السوبر المصري أمام الزمالك من أجل التجهيز لموقعتي الوداد في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي كشف في الساعات القليلة الماضية عن رغبة رمضان صبحي بالانتقال لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وحصل الأهلي على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة منذ يناير 2019 قادمًا من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي قبل أن تتجدد الإعارة منذ مطلع الموسم الحالي.