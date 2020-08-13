أول رد فعل من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن إدارة ناديه سلكت كل الطرق الشرعية فيما يخص الدولي المصري رمضان صبحي، مضيفًا أن ما يتردد عن راتب اللاعب أو مقابل الانتقال اجتهادات شخصية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء أن المفاوضات مع رمضان صبحي توقفت، وأن اللاعب بات خارج الحسابات بعد أن أخطرهم برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز.

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وأضاف بسيوني من خلال تصريحات للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن رمضان موهبة كبيرة، وهو الأهم في الكرة المصرية في الوقت الحالي وأي نادٍ في العالم يتشرف بالتعاقد معه.

وواصل: رمضان صبحي لديه عقد مع نادي هيدرسفيلد ولديه موسم في عقده ولا يجوز الحديث عن التعاقد مع قبل الحديث مع النادي الإنجليزي رسميًا، سلكنا الطرق الشرعية وبالفعل تمت مخاطبة النادي الإنجليزي لمعرفة المطالب المالية".

واختتم بأن كل ما يشاع في وسائل الإعلام عن المقابل المادي أو راتب اللاعب مع بيراميدز اجتهادات وبعيدة عن الواقع".