ليلة خروج رمضان صبحي من الأهلي (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
خطف رمضان صبحي الأضواء في يوم احتفال الأهلي بتدشين استاده بعد رفضه الاستمرار مع النادي الأحمر ورغبته في الإنتقال لبيراميدز .
وقرر رمضان العودة إلي نادي هيدرسفيلد وجمع متعلقاته للعودة إلي إنجلترا ليفاجىء الأهلي برفض الاستمرار معه بعد سلسلة من المفاوضات استمرت خمسة أشهر.
وأعلن الأهلي قبل دقائق من افتتاح استاده انتهاء مسيرة رمضان معه بعد قراره :
خاص| رمضان صبحي يغادر الأهلي ويستعد للعودة لـ"إنجلترا"
مصدر لمصراوي: بيراميدز يتوصل لاتفاق لضم رمضان صبحي
الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز
الأهلي وبريميرليج وبيراميدز.. رحلة 7 سنوات لرمضان صبحي
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