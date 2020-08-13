اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة المصري والإسماعيلي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن مباراة المصري والإسماعيلي ضمن الجولة الـ19 من عمر دوري WE المصري ستقام في موعدها دون أي تأجيلات

وشهدت الأيام الماضية ظهور عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بين صفوف المصري مما جعل اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الجولة الماضية أمام حرس الحدود.

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ونشر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا اليوم الخميس جاء فيه: "أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة."

وأضاف اتحاد الكرة:"وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز."

وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 في وقتٍ سابق هذا اليوم فإن النادي الإسماعيلي يستعد للتوجه إلى برج العرب من أجل خوض المباراة يوم الجمعة.