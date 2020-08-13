خاص.. تطور جديد حول إقامة مباراة الإسماعيلي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

يستعد فريق الإسماعيلي، إلى السفر نحو برج العرب بالاسكندرية من أجل مواجهة فريق المصري البورسعيدي، غدًا الجمعة، في لقاء يأتي ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" اليوم الخميس، أن بعثة فريق الإسماعيلي تستعد للتوجه إلى برج العرب من أجل مواجهة المصري البورسعيدي بعد الحصول على تأكيدات من اتحاد الكرة بإقامة المباراة في موعده.

Advertisements

وكان أدهم السلحدار المدرب العام بنادي الإسماعيلي كشف في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، أن ناديه خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تحديد مصير لقاء الإسماعيلي والمصري.

وشهدت الفترة الماضية أزمة لفريق المصري وتحديدًا يوم الأحد الماضي من خلال إعلان إصابة 16 فردًا في الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يقرر تأجيل المباراة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض مبارته الرسمية الأولى عقب جائحة كورونا، في المقابل لعب المصري البورسعيدي لقاء الزمالك وانتهى لصالح الأخير بهدف دون رد ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.