عمارة ينتقد التجاهل ويؤكد: رحيل رمضان صبحي خسارة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، إن إدارة القلعة الحمراء تجاهلته في احتفالية تسليم الملعب الجديد، كما وصف رحيل رمضان صبحي عن الأهلي بالخسارة للنادي.

وأضاف عمارة من خلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر والذي يقدمه أحمد حسن أن إدارة النادي الأهلي تجاهلت دعوته لحضور حفل تسليم ملعب الأهلي الجديد، مشددًا أنه لا يعرف السبب وراء هذا الأمر.

وقال: "هل يعقل أن يتم دعوة نجوم الأهلي القدامي ويتجاهلونني، هذا السؤال أوجهه لمجلس الإدارة؟".

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وعن رمضان صبحي الذي أعلنت إدارة النادي الأهلي أنه خارج حسابات القلعة الحمراء قال: "رحيل رمضان صبحي خسارة كبيرة للأهلي، الآن أصبحنا نعيش في عصر الاحتراف".

وأكمل: "الأهلي فاوض رمضان على مدار الشهرين الماضيين، عن طريق أمير توفيق، ولكن الفترة الأخيرة شهدت رحيل أكثر من لاعب مثل حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي، هناك شيء معين لا بد أن تراجع إدارة النادي نفسها في بعض الأمور".

وقال: "الأهلي قدم عرضًا مناسبًا لكن بيراميدز قدم عرضًا أكبر، لو كان هناك انتماء لما انتقل أحمد فتحي وشريف إكرامي إلى بيراميدز".

واختتم بأن رمضان لو كان قد انتقل إلى القارة الأوروبية فإنه كان سيسوق لنفسه بشكل أكبر".