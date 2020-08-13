أحمد حسن: على إدارة الأهلي تغيير فكرهم في تجديد العقود.. ورمضان "ينظر تحت قدمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، علي صفقة انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لن يقف على أي لاعب.

وكان أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، خرج مساء أمس الثلاثاء؛ ليعلن عن رغبة رمضان صبحي في الانتقال لصفوف بيراميدز وعدم التجديد للفريق الأحمر.

وعبر برنامجه "ملعب الصقر"، قال العميد: "مسألة الانتماء تخص الجمهور فقط، أما بالنسبة للاعبين فكرة القدم تمثل له مهنة والكل يبحث عن مصلحته الشخصية، حسب وجهة نظره".

وأضاف: "الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا لضم رمضان صبحي من هدرسفيلد، وعرض عليه الحصول على 17 مليون جنيه سنويًا وتخطى علي معلول لاعب الفريق، لكن اللاعب وجد أنه من الأفضل الرحيل لنادٍ آخر".

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وتابع: "رمضان صبحي سيربح ماديًا، بيراميدز سيتعاقد معه بمقابل مبلغ كبير قد يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني".

وواصل: "الأهلي لن يقف على أي لاعب، الفريق يضم عناصر كبيرة ومميزة، والنادي سيستمر في حصد البطولات والألقاب".

وأردف: "يجب على مسؤولي الأهلي تغيير فكرهم نحو تجديد عقود اللاعبين، فالاعتماد على اسم النادي فقط لن يُجدي، والعروض المالية هي ما يحسم الصفقات".

وأكمل: "لا بد أن يعيش الأهلي على أرض الواقع، والموضوع أصبح مختلفًا، ولا يجب الصبر على اللاعبين بحجة أنهم أبناء النادي، يجب وضع استراتيجية للتعاقد وتجديد العقود مبكرًا، اللاعب أصبح ينظر لمصلحته فقط، والنادي أيضا لا بد أن يبحث عن مصالحه".

وأتم: "كنت أتمنى أن يحترف رمضان صبحي في أوروبا، فهو مشروع لاعب جيد، لكنه نظر تحت قدميه، كان يمتلك عرضًا من باشاك شهير مقابل مليون يورو سنويا، لكن اللاعب وجد نفسه سيتقاضي مبلغًا كبيرًا في مصر، لو كان وافق على اللعب في أوروبا كان سيزيد من قيمته التسويقية".