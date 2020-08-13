"مرتضى يستطيع التعاقد معه".. نجم الزمالك السابق يعُلق على رحيل رمضان من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
صرح تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، إذا قرر شراء رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد سفعل ذلك.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"الفلوس هيّ من تتحكم في كرة القدم حاليًا، لنضع كرة القدم على جنب الآن".
وتابع :"رمضان صبحي من الممكن أن ينتقل للأهلي أو الزمالك وبيراميدز أيضًا لكن لمن يستيطع دفع ثمنه".
وواصل :"أتمنى تواجد رمضان صبحي في الزمالك، وإذا أراد مرتضى منصور ضمه للزمالك سيفعل ذلك لننظر عندما قام بشراء عبد الله السعيد وقام بدفع 40 مليون جنيه".
وشهدت الساعات الماضية تطورات في مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي حيث أعلن مدير التعاقدات في النادي الأحمر أمير توفيق أن صاحب الـ23 عامًا يرغب في الانتقال إلى صفوف بيراميدز.
وأفاد مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أمس الأربعاء، أن رمضان تلقى عرضًا من بيراميدز يصل قيمته إلى 80 مليون جنيه مقابل التعاقد على عقد مدته ثلاث سنوات.
ولعب صاحب الـ23 عامًا في صفوف الأهلي منذ يناير عام 2019 قادمًا من هدرسفيلد على سبيل الإعارة مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تتجدد الإعارة مجددًا مطلع الموسم الحالي مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.
جدير بالذكر أن رمضان شارك مع الأهلي في الموسم الحالي بواقع تسع مباريات سجل من خلالها خمسة أهداف (4 أهداف في الدوري + هدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا) إلى جانب صناعته لتمريرة حاسمة.
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