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انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 12 سبتمبر

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 12 سبتمبر المقبل على أن تختتم منافسات المسابقة يوم الأحد 23 مايو 2021. 

وقال الاتحاد أنه من أجل تخفيف ضغط المباريات، في الجدول المزدحم بالفعل بسبب البداية المتأخرة للموسم الجديد إثر تداعيات جائحة فيروس ،تقرر إجراء تعديل في بطولة كأس

الاتحاد الإنجليزي يتمثل في عدم إعادة المباريات في حالة التعادل.

مع تقرر حسم مواجهتي الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين من مباراة واحدة.

بينما تقام مباريات الأدوار الأربعة الأولى من المسابقة في أسابيع متتالية اعتبارا من أوائل سبتمبر المقبل.

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