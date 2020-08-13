تعرف على موقف العشري بعد رفض تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي

أبدى طارق العشرى، المدير الفنى لفريق المصرى، استيائه من قرار اتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي المقرر إقامتها غدًا الجمعة، في الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قد

رفضت تأجيل مباراة المصري أمام الإسماعيلي رغم وجود 10 إصابات فقط بفيروس كورونا بين صفوف فريق المصري.

وتساءل العشرى كيف يخوض لقاء وبين يديه 6 أو

7 لاعبين فقط يتواجدون في التدريبات؛ إذ لا يوجد قوام أساسي أصلًا في الفريق مطالبًا إدارة النادجي برئاسة سمير حلبية بالتدخل لحسم هذه الأزمة سريعًا.

وقال العشري:"إن الأمور تحتاج لوقفة في مواجهة أزمة المصري، أو أزمات مشابهة، حتى لا تدخل بطولة الدوري في النفق المظلم".