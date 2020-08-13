محمد عمارة: "لو كنت مكان رمضان صبحي سأختار بيراميدز"

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رمضان صبحي معه كل الحق في اختيار اللعب لبيراميدز بعد العرض المغري الذي حصل عليه من النادي.

قال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر"، المذاع على راديو مصر: "الأهلي قدم عرضًا مناسبًا للاعب، ولكن عرض بيراميدز كان الضعف".

وأضاف: "اللاعبون يفكرون في العروض بشكل مالي، وشخصيًا

لو وصلني العرض من مكان آخر بمبلغ أكبر سأوافق عليه".

وأكمل: "لو كان هناك انتماء، لما انتقل أحمد فتحي وشريف إكرامي وغيرهما إلى بيراميدز، الانتماء موضوع "وقتي" فقط، المكان الذي ألعب فيه بشكل جاد وبمنتهى الإخلاص".