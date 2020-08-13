محمد عمارة: رمضان صبحي ليس خائنًا للأهلي

انتقد محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجماهير التي تهاجم رمضان صبحي بعد قراره بالانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز.
قال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر"، المذاععلى راديو مصر: "رمضان صبحي ليس خائنًا للأهلي، فهو يبحث عن مصلحته الشخصية، ولا يزال لاعبًا صغيرًا في السن وأمامه الكثير، ولم يستفد من الاحتراف الخارجي في إنجلترا".
وأضاف: "لو احترف رمضان صبحي كان سيقوم بتسويق نفسه بشكل أفضل، لكن كل فرد يقيم الأمور وفقًا لوجهة نظره الشخصية، وأقول لمسئولي التعاقدات، المبالغ التي يتم دفعها لضم لاعبين كبيرة جدًا".
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