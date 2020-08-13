محمد صلاح: تدريب طنطا تحدٍ كبير بالنسبة لي وسأعمل لإسعاد الجماهير

أكد محمد صلاح، المدير الفني لفريق طنطا، أن توليه تدريب الفريق، تحدٍ كبير بالنسبة له، مؤكدًا أنه سيعمل على إسعاد جماهير النادي.

قال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر"، المذاع على راديو مصر: "تدريب فريق طنطا تحدٍ كبير لنا، لكن فارق النقاط قريب بين أصحاب المراكز الأخيرة في الدوري".

وأضاف: "أتمنى تقديم مستوى جيد مع طنطا والبقاء في الدوري الممتاز، الفريق يضم لاعبين مميزين، والحظ تخلى عن الفريق في بعض المباريات".

وواصل: "في الفترة المقبلة اللاعبون لابد أن يتحملوا المسئولية،

سنخوض المباريات المقبلة كأنها "مباريات كؤوس"، والفريق فقد نقاطًا عدة، لو فاز في مباراتين فقط خلال الدور الأول، لتغير الوضع تمامًا".

وأكمل صلاح: "لابد أن يكون هناك اجتهاد من الجهاز الفني، واللاعبون لابد أن يكون لديهم إيجابية في المباريات المقبلة".

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وواصل: "لدينا عدد كبير من اللاعبين، ولكن ضغط المباريات قد يؤثر علينا، سنعمل على إيجاد أكثر من بديل في كل مركز حتى لا يحدث خلل في

الفريق، لكن مع كثرة اللقاءات في الدوري سيرتفع المستوى من النواحي البدنية والفنية، ويجب أن نحقق الانتصارات لرفع الروح المعنوية".

وحول رأيه في رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، قال: "الاحتراف أصبح مفتوحًا، ومعظم اللاعبين يبحثون عن الأموال، وكل من يترك الأهلي والزمالك خاسر، والجميع أصبح يحسب الأمور بالجانب المالي فقط".

وأكد: "حسام عاشور بالتأكيد خسر كثيرًا بالرحيل عن الأهلي، ورمضان صبحي كانت قيمته ستزيد لو لعب في أوروبا، سنه لا تزال صغيرةً، ومطلوب في الاحتراف الخارجي، وانتقاله إلى بيراميدز أمر يعود للاعب فقط".

وأتم: "الانتماء للتشيرت الذي يرتديه اللاعب فقط، ويجب عزم التجريح في أحد، كل شخص من حقه يبحث عن مصلحته فقط".