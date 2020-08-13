محمد عمارة: إدارة الأهلي تجاهلتني في احتفال ملعب النادي الجديد

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأحمر، تجاهلته في الاحتفال الخاص بتسلم ملعبه الجديد.
قال عمارة، في تصريحات عبر برنامج "ملعبالصقر"، المذاع على راديو مصر: "الأهلي تجاهلني في افتتاح ملعبه الجديد، ولا أعرف السبب وراء استبعادي، رغم أنني عضو عامل ومنتمٍ للنادي الأحمر" .
وأضاف: "هل يعقل أن يتم دعوة نجوم الأهلي القدامى ويتجاهلوني، هذا السؤال أوجهه لمجلس الإدارة، وإيهاب الخطيب، جمال جبر، المسئولين عن الدعوات الذين لم يقوموا بدعوتي إلى الاحتفال.
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