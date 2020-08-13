شاهد.. أنيس بوجلبان يوجه رسالة نارية بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

وجه التونسي أنيس بوجلبان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسالة لكل من ترك النادي الأهلي من أجل المال.

نشر بوجلبان عبر حسابه الشخصيي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "تيشرت الأهلي هو من يجعل من اللاعب

العادي لاعبًا سوبر، وتيشرت الأهلي هو من يصنع النجوم، وجمهوره هو صانع الأساطير".

وأضاف بو جلبان قائلًا: "حب الجمهور لا يقارن بشئ، وهنيئا لكم المال، والنادي الأهلي فوق الجميع".

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وتابع بو جلبان في تغريدة أخرى قائلًا: "النادي الأهلي أعظم نادٍ في الكون بريادته الدائمة لكل الأحداث المهمة على المستوى المصري والعربي والأفريقي، ويقارن وبكل فخر بالأندية العالمية".

وتابع قائلًا: "تهنئة خاصة لنادي القرن.. النادي المحبب إلى قلبي بمناسبة افتتاح ستاده، ستاد الأهلي وبإذن الله يتوج بجميع البطولات التي سوف يلعبها عليه".