وزير الرياضة يشارك في احتفالية يوم الشباب العالمي

في إطار الاحتفال بيوم الشباب العالمي، شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في احتفالية المنظمة الكشفية باليوم العالمي للشباب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالفيديو كونفرانس.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية مع المنظمة الكشفية العربية بالشباب العربي في الاحتفالية، مؤكدًا على الدعم الدائم والمتواصل للحركة الكشفية في مصر والدول العربية من أجل البناء والنهوض بالشباب العربي، واستغلال قدراتهم وطاقاتهم وتسخيرها للمشاركة في البناء والنهوض بالأوطان العربية.

كما تقدم الدكتور أشرف صبحي

بالشكر لـ "عمرو الهندواي" على تواجده بلبنان لمتابعة الدعم المقدم بنفسه من الحركة الكشفية في الفاجعة التي أصابت لبنان، مؤكدًا أن مصر حكومة وشعبًا يؤازرون الشعب اللبناني في محنته التي يمر بها، كاشفًا أن هناك فريق إغاثة من الحركة الكشفية العربية متواجد في لبنان ومنهم أعضاء من الحركة الكشفية المصرية للمشاركة في تقديم المعونة والدعم للشعب اللبناني الشقيق.

واختتم صبحي كلمته بتوجيه الشكر للحركة الكشفية العربية والمصرية على استثمار الشباب العربي من أجل تمكين الشباب في مشاركتهم الفعالة في

بلدانهم العربية وتطويرها والنهوض بها، وظهر ذلك جليًّا حينما شارك شباب الكشافة المصرية في جائحة كورونا حين تقدموا شباب الحركة الكشفية الصفوف للمشاركة في عمليات التطهير والتعقيم للأماكن المختلفة في مصر.

شهد الاحتفالية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية،السيدة فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، الدكتور عبد الله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية، الأستاذ عمرو حمدي، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الأقليمي، ومجموعة من الشخصيات العامة من مختلف الدول، وعدد من السادة وزراء الشباب و الرياضة العرب وسفراء الدول و كذلك بعض من المؤسسات والمنظمات الإقليمية و الدولية، بالإضافة إلى الأستاذة إيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.