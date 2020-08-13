أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردًا ينتمون للنادي المصري؛ إذ أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبًا مقيدينرسميًّا باتحاد كرة القدم.
فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.
وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد إقامة مباراةالمصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدًا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.
ظهرت سلبية المسحة الطبية لفيروس كورونا،والتي أجراها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني والإدارى والطبى بالنادي الإسماعيلي، قبل استئناف مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وأجرى اللاعبون مسحة طبية أمس للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل لقاء المصري والإسماعيلي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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