جورابشيان: “ويليان اختار فريقه الجديد .. وكوتينيو يحدد مصيره بعد نهاية دوري أبطال أوروبا”

أكد وكيل أعمال الجناح البرازيلي ويليان، أن لاعب تشيلسي السابق قد حسم مصيره، وسيتم الإعلان عن فريقه الجديد قريبا، وذلك عقب 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز.

وقال الوكيل “كيا جورابشيان” أن موكله البرازيلي استقر على وجهته المقبلة، لكنه لم يكشف عنها، وذلك في ظل الأنباء المترددة حول انتقاله لصفوف آرسنال.

وتطرق كيا للحديث عن موكله الآخر وهو “جيلسون فرنانديز”، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لآرسنال، لكن كيا نفي تمامًا وجود أي اهتمام من الفريق اللندني بضم نجم سبورتينج لشبونة البرتغالي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “الميرور” الإنجليزية.

ورفض وكيل اللاعبين التعليق على مصير “فيليب كوتينيو” ووجهته المقبلة، في ذلك رغبة آرسنال في ضمه، حيث أكد كيا أن اللاعب البرازيلي يركز في الوقت الحالي على بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه بايرن ميونيخ الألماني، وسيتم مناقشة مستقبله بعد نهاية المسابقة.

وشن جورابشيان هجوما كبيرا على مسئول التعاقدات واكتشاف المواهب السابق بآرسنال سفين ميسلنتات، حيث أكد أنه قام بالعديد من القرارات السيئة في الصفقات التي جلبها للنادي اللندني خلال فترة تواجده مع الجانرز.

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