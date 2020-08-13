أوبلاك يترك الباب مفتوحًا امام انتقاله إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2020

ترك حارس مرمى اتليتكو مدريد الاسباني، الدولي السلوفيني “يان أوبلاك” الباب مفتوحًا أمام انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2020.

وصرح أوبلاك لصحيفة “آس” الإسبانية، أنه لن يفكر في مستقبله قبل نهاية الموسم الحالي، خاصة وان “أتلتيكو مدريد” سيلعب مباراة هامة ضد “لايبزيج” الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة.

وقال أوبلاك : “هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في هذا الأمر، الآن نفكر في مباراة لايبزيج، ونأمل أن يكون لدينا ثلاث مباريات أخرى لنلعبها في دوري أبطال أوروبا، ثم سيكون هناك وقت للحديث بشأن مستقبلي مع الفريق”.

وفقد مدرب تشيلسي “فرانك لامبارد” ثقته في الحارس الحالي للفريق “كيبا اريزابالاجا”، وحدد أوبلاك كهدف اساسي من أجل حراسة مرمى الفريق بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

وربطت التقارير الصحفية تشيلسي بعدة حراس، منهم حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي، الدولي الكاميروني “اندريه اونانا”، وحارس مرمى مانشستر يونايتد “دين هندرسون” الذي قضى الموسم الماضي 2019/2020 على سبيل الإعارة في “شيفيلد يونايتد”، بالإضافة إلى حارس مرمى بيرنلي المتألق “نيك بوب”.

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