مينديز يعرض كريستيانو رونالدو على برشلونة!

كشفت عدة مصادر صحفية عن مفاجأة غير متوقعة قد تحدث في الميركاتو الصيفي 2020، وهي أن وكيل أعمال كريستيانو رونالدو “خورخي مينديز” قام بعرض خدمات لاعبه على برشلونة.

ووفقًا للصحفي “جوليام بلاج”، فإن رحيل البرتغالي سيكون هدفه مواجهة تحدٍ جديد في مسيرته الرياضية وليس من أجل الاحتياجات المالية ليوفنتوس.

وبحسب عدة صحف إيطالية أبرزها “كورييري ديلو سبورت وكالتشيو ميركاتو”، فإن رونالدو يطمح إلى تحدٍ جديد قبل نهاية مشواره الكروي، بعد قضاء موسمين مع بطل ايطاليا “يوفنتوس“.

وذكر جوليام بلاج لصحيفة “بي بي سي” البريطانية صباح اليوم الخميس، أن خورخي مينديز اتصل بالعديد من الفرق الأوروبية، لكنه درس أيضًا عروض من الدوري الأمريكي.

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ومن ضمن هذه الأندية الأوروبية “برشلونة“، الأمر الذي مثل صدمة لعشاق الغريم التقليدي ريال مدريد كون النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي للنادي الملكي.

وبحسب “بلاج”، فإن برشلونة سيواجه عقبة واحدة في طريق التعاقد مع رونالدو، وهي راتبه حيث يتقاضي 28 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو رقم لن يستطيع العملاق الكتالوني التصديق عليه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

ولعب صاحب الخمس كرات ذهبية وبطل اوروبا 2016 مع منتخب البرتغال “كرستيانو رونالدو” لبطل الدوري الاسباني 2019/2020 وغريم نادي برشلونة “ريال مدريد” لقرابة عقد من الزمن.

ويعد “كريستيانو رونالدو” الهداف التاريخي لبطل اوروبا 13 مرة “ريال مدريد”، كما لعب لست سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع “مانشستر يونايتد” تحت قيادة السير اليكس فيرجسون.

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