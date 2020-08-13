رياضة | رضا عبد العال: الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال: الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن بيراميدز نجح فى التعاقد مع رمضان صبحي، مثلما فعل المارد الأحمر فى ضم كهربا من الزمالك.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أنا أوجه رسالة للنادي الأهلي "كما تدين تدان"، مجلس الإدارة سبب رحيل رمضان صبحي، وانتقاله إلى بيراميدز ليس صدمة".
وأضاف: "رمضان صبحي هو السبب الرئيسي فى حصول الأهلي على الدوري فى الموسم الماضي، وسيتأثر مستوي الفريق خلال الفترة المقبلة".
ويذكر أن رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إقترب من الرحيل لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أشارت تقارير صحفية.