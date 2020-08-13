رياضة | رضا عبد العال: الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال: الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن بيراميدز نجح فى التعاقد مع رمضان صبحي، مثلما فعل المارد الأحمر فى ضم كهربا من الزمالك.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أنا أوجه رسالة للنادي الأهلي "كما تدين تدان"، مجلس الإدارة سبب رحيل رمضان صبحي، وانتقاله إلى بيراميدز ليس صدمة".

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وأضاف: "رمضان صبحي هو السبب الرئيسي فى حصول الأهلي على الدوري فى الموسم الماضي، وسيتأثر مستوي الفريق خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إقترب من الرحيل لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أشارت تقارير صحفية.