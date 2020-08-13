رياضة | بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية ألمانية اليوم، تأكد غياب نجم بايرن ميونيخ عن مواجهة برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة بملعب "دا لوش" بمدينة لشبونة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فإن ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ، سيغيب عن أحداث اللقاء.

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وأوضحت الشبكة، أن اللاعب تخلف عن مران الفريق اليوم، ومن المرجح عدم مشاركته في اللقاء.

من جانبها، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن اللاعب شعر ببعض الآلام، ولم يتدرب مع المجموعة.

يذكر أن المباراة سوف تقام في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.