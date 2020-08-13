رياضة | مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم.

وفيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.