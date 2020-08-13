رياضة | بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفقد صفقة بحث عنها طويلا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفقد صفقة بحث عنها طويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد النادي الأهلي رسمياً، فرصة التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي مازيمبي، انتقال اللاعب بشكل رسمي لصفوف فريق ستاندرلييج البلجيكي، ابتداءاً من الموسم القادم.

ووقع موليكا على عقد يربطه بالنادي البلجيكي لمدة 4 سنوات، مع وجود خيار التمديد لمدة عام إضافي باتفاق الطرفين.

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ومن المقرر أن يحصل ستاندرلييج على نسبة من إعادة بيع اللاعب مسقبلاً، إذا رحل عن صفوف الفريق.

وكان اللاعب مثار اهتمام من عدة أندية أوروبية، على رأسها أوليمبيك مارسيليا وليل الفرنسيين.

وكان اللاعب أحد أهم أهداف النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، قبل أن يقرر الذهاب للدوري البلجيكي.

ويأتي هذا الأمر بعد ساعات من تعرض النادي الأحمر لصدمة قوية برحيل نجمه رمضان صبحي ورغبته في الانضمام إلى بيراميدز اف سي.