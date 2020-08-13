رياضة | مجزرة جديدة في ريال مدريد.. والضحايا 8 نجوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مجزرة جديدة في ريال مدريد.. والضحايا 8 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني للإطاحة بعدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية لإنعاش خزينة النادي من أجل ضم صفقات جديدة. كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن زيدان ينوي الاستغناء خاميس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال وسيرخيو ريجيلون وأوسكار رودريجيز وخيسوس فاييخو خلال الميركاتو الصيفي. Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن بيع كل هؤلاء اللاعبين سينعش خزينة النادي من أجل ضم صفقات المطلوبة مثل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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