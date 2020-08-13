رياضة | القيمة التسويقية لرمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر القيمة التسويقية لرمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والذي انتهت إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي من الإنضمام لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان رمضان صبحي قد انتهت علاقته بالنادي الأهلي وجمع متعلقاته ليسافر لفريقه الإنجليزي قبل حسم مصيره خلال الساعات القليلة القادمة.

وتُعد قيمة رمضان صبحي التسويقية كبيرة وتبلغ 3,20 مليون يورو خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر 23 عاما وخاض تجربتين فى الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون ومع النادى الأهلى ولعب لمنتخب مصر وللمنتخب الأولمبي.

ويذكر أن النادى الأهلى أعلن فى بيان رسمي أمس أن رمضان صبحي أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء برغبته فى الانتقال لبيراميدز.