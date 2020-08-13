رياضة | الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قائمة المباراة عقب انتهاء المران الرئيسي المقرر له الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس.

ويختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، والتي ستشهد محاضرة من المدرب مع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.