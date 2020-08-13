رياضة | عاجل.. إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي 2021

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه لن تلعب مباريات إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2020-2021، للمساعدة في التعامل مع تكدس الجدول وسط أزمة كوفيد 19.

من المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من الكأس في أول سبتمبر بعد شهر من نهائي 2020، بينما ستكون المباراة النهائية في استاد ويمبلي يوم 15 مايو (آيار) 2021.

Advertisements

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان بعد إعلان الجدول، بهدف تخفيف الضغوط على جدول المباريات لن تلعب مباريات إعادة في حالة التعادل في موسم 2020-2021.

وأضاف: "الجوائز المالية ستعود لمستويات موسم 2017-2018، بسبب التأثير المالي لجائحة كورونا، وذلك بعد موسمين من تسجيل مدفوعات قياسية".

وفاز آرسنال على غريمه تشيلسي في نهائي 2020 في بداية الشهر الجاري، ليعزز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة 14.