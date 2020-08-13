رياضة | نجم الأهلي السابق منتقدا الإدارة: تجاهلوني في افتتاح الملعب الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق منتقدا الإدارة: تجاهلوني في افتتاح الملعب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأحمر، تجاهلته في الاحتفالية الخاصة بتسلم ملعبه الجديد.

وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا مناسبا للاعب، ولكن عرض بيراميدز كان الضعف".

وأضاف:" اللاعبين تفكر في العروض بشكل مالي، وشخصيا لو وصلني العرض من مكان آخر بمبلغ أكبر سأوافق عليه".

وأكمل:" لو كان هناك انتماء، لما انتقل أحمد فتحي وشريف إكرامي وغيرهم إلى بيراميدز، الانتماء موضوع "وقتي" فقط، المكان الذي ألعب فيه بشكل جاد وبمنتهي الاخلاص".

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وواصل عمارة تصريحاته قائلا:" الأهلي تجاهلني في افتتاح ملعبه الجديد، ولا أعرف السبب وراء استبعادي، رغم أنني عضو عامل ومنتمي للنادي الأحمر".

وأضاف: "هل يعقل أن يتم دعوة نجوم الأهلي القدامي ويتجاهلوني، هذا السؤال أوجهه لمجلس الإدارة، والأستاذ إيهاب الخطيب، والاستاذ جمال جبر المسئولين عن الدعوات لم يقوموا بدعوتي إلى الاحتفالية"".

وأكمل:" رمضان صبحي ليس خائنا للأهلي، فهو يبحث عن مصلحته الشخصية، ولازال لاعبا صغيرا في السن وأمامه الكثير، ولم يستفيد من الاحتراف الخارجي في انجلترا".

وأتم: "لو احترف رمضان صبحي كان سيقوم بتسويق نفسه بشكل أفضل، لكن كل فرد يقيم الأمور وفقا لوجهة نظره الشخصية، وأقول لمسئولي التعاقدات، المبالغ التي يتم دفعها لضم لاعبين كبيرة جدا".