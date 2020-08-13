رياضة | عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض عربي خرافي لـ"سواريز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني عرضا من أحد الأندية العربية للانضمام إلى صفوفه، الصيف الجاري.

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن أن نادي العربي القطري مهتم بضم سواريز حيث تواصل مع بعض المحيطين باللاعب لمعرفة رأيه في العرض.

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وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع سواريز، جاء بطلب صريح من مدرب الفريق، الأيسلندي هايمير هالجريمسون، الذي أبلغ مجلس الإدارة برغبته في ضم مهاجم برشلونة.

وأوضحت، أن التواصل مع المقربين من اللاعب ليس فقط لمعرفة مدى رغبته في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وإنما أيضًا لمعرفة المبالغ المطلوبة لحسم الصفقة.

يذكر أن عقد سواريز مع برشلونة سينتهي الصيف المقبل، ولكن اعتمادًا على عدد المباريات التي يلعبها، سيتم تجديده تلقائيًا حتى عام 2022.