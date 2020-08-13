رياضة | بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد توديبو.. نجم جديد لبرشلونة يدخل الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة إصابة الفرنسي جان كيلر توديبو مدافع الفريق بفيروس كورونا قبل مباراة بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

ونشر برشلونة بيانًا رسميًا، جاء فيه: "كشفت فحوصات فيروس كورونا إصابة اللاعب خلال تحضيرات الموسم المقبل، دون أن تظهر عليه أعراض المرض".

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن دخول كارليس ألينا لاعب خط الوسط في النادي الكتالوني الحجر الصحي بسبب مخالطة توديبو خلال الأيام الماضية.

ويغيب ألينا عن مواجهة برشلونة مع بايرن ميونيخ، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي ريال بيتيس.