رياضة | مسعود أوزيل يحسم مستقبله مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مسعود أوزيل يحسم مستقبله مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسعود أوزيل،لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ما أثير عن رغبته في الرحيل عن قلعة المدفعجية مؤكدًا أنه سيبقى مع الفريق حتى آخر يوم في عقده.

وقال لمجلة "أثليتيك" الإلكترونية: "كنت جاهزاً بما يكفي لكل مباراة قبل فترة التوقف، وبصرف النظر عن إصابة بسيطة كنت جاهزاً بعدها، لن أضعف من مواقف مثل هذه، إنها تجعلني أقوى. أظهرت من قبل أن بإمكاني العودة للفريق وسأظهر هذا مرة أخرى".

ودافع أوزيل أيضا عن قراره برفض التنازل عن راتبه خلال أزمة كورونا.

وأضاف:" لم تكن لدينا تفاصيل كافية، كان ينبغي علينا أن نوافق فقط" كان، هذا غير عادل خاصة للاعبين الصغار، لذلك قام بالرفض، في النهاية لم أكن اللاعب الوحيد ولكن اسمي فقط هو الذي ظهر، أي شخص يعرفني يعرف كم أنا كريم".