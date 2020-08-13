رياضة | أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "مسألة الانتماء تخص الجمهور فقط، أما اللاعب فكرة القدم بالنسبة له "مهنة" والكل يبحث عن مصلحته الشخصية، حسب وجهة نظره".

وأضاف: "الأهلي بذل مجهودا كبيرا لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وقدم له العرض الأفضل، وعرض عليه 17 مليون جنيه سنويًا، وتخطى علي معلول لاعب الفريق، لكن اللاعب وجد أنه من الأفضل الرحيل لنادي آخر".

وواصل أحمد حسن: "رمضان صبحي سيربح ماديا، والأهلي حصل على موافقة هيدرسفيلد بعد العرض الأخير، وبيراميدز دخل بقوة في مفاوضات معه، وقدم عرضا عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي، مع هيدرسفيلد تاون، ولكن كانت الاتصالات شفوية، واحتكم مسئولو النادي الانجليزي لرغبة رمضان صبحي، الذي أعلن في النهاية انه يريد اللعب لبيراميدز".

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وأكمل:" بيراميدز سيتعاقد مع رمضان مقابل مبلغ كبير من هيدرسفيلد قد يصل إلى 4 مليون جنيه إسترليني".

وزاد:" الأهلي لن يقف على أي لاعب، الفريق كان يضم عناصر كبيرة ومميزة، رمضان لاعب هام وقد يؤثر لبعض الوقت، لكن النادي سوف يستمر في حصد البطولات والألقاب".

وأردف:" لابد أن يفهم الناس معني الاحتراف، الاخلاص فقط في العمل، ولا علاقة بقصف جبهة المنافسين بالانتماء، السوشيال ميديا صنع أبطال من ورق".

واستطرد:" يجب أن يقوم مسئولو الأهلي بتغيير فكره نحو تجديد اللاعبين، والاعتماد على اسم النادي لن يُجدي، والعروض المالية هي من تحسم الصفقات".