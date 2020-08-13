رياضة | ميدو: هناك حملة ممنهجة ضدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: هناك حملة ممنهجة ضدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، الحملة المقادة ضده، إلى أنه لا يلتفت إلى أي انتقادات، مؤكدا أن اللجان الإلكترونية التي تقود حملة هجوم عليه، لا تعنيه ولا تهمه.
وأوضح ميدو في تصريحات له عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة النهار، "شغل اللجان الإلكترونية مبيفرقش معايا نهائي ولا عمره هيأثر فيا، ولا يمثل لي أي أزمات، كان غيركم أشطر".
وتابع، " سأظل أقول كلمة الحق حتى الممات، ولذلك هتجد البعض يحبون ميدو بدرجة كبيرة، وآخرون يكرهون ميدو بشكل كبير أيضا، لايوجد وسط".
وأتم حديثه قائلا: "وبالمناسبة بحترم اللي بيكره ميدو طالما قال ذلك في العلن".