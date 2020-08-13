رياضة | ميدو: هناك حملة ممنهجة ضدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: هناك حملة ممنهجة ضدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، الحملة المقادة ضده، إلى أنه لا يلتفت إلى أي انتقادات، مؤكدا أن اللجان الإلكترونية التي تقود حملة هجوم عليه، لا تعنيه ولا تهمه.

وأوضح ميدو في تصريحات له عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة النهار، "شغل اللجان الإلكترونية مبيفرقش معايا نهائي ولا عمره هيأثر فيا، ولا يمثل لي أي أزمات، كان غيركم أشطر".

وتابع، " سأظل أقول كلمة الحق حتى الممات، ولذلك هتجد البعض يحبون ميدو بدرجة كبيرة، وآخرون يكرهون ميدو بشكل كبير أيضا، لايوجد وسط".

وأتم حديثه قائلا: "وبالمناسبة بحترم اللي بيكره ميدو طالما قال ذلك في العلن".