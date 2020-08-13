رياضة | تشافي يكشف عن السبب الحقيقي لرفض تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تشافي يكشف عن السبب الحقيقي لرفض تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري عن سر رفضه تدريب برشلونة الإسباني الذي نشأ وترعرع بين صفوفه خلال سنوات لعبه لكرة القدم.

وقال تشافي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" : "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى برشلونة، النادي يتخبط في عدد من المشاكل ففي يناير الماضي، أخبرتهم أن الوقت غير مناسب ، ولم يتصلوا بي مرة أخرى. أتمنى لهم الأفضل".

وأضاف: "أنا سعيد لمواصلة اكتساب الخبرات وتحدي نفسي، وبالطبع سيكون من الرائع بالنسبة لي تدريب برشلونة يومًا ما مع فريق الأحلام، مع جوردي كرويف وكارليس بويول وبعض اللاعبين الحاليين".

وأكمل: "أرغب في تكوين فريق من الأشخاص المناسبين الذين يعرفون النادي جيدًا، والأشخاص الذين أثق بهم والذين ينتمون لي".

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وعن كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي قال: "أحترم كيكي سيتين كثيرًا، فلديه طريقة لعب مشابهة جدًا لما يحتاجه برشلونة، لو ساعدته النتائج، سيبقى".

وبخصوص ميسي، أوضح: "ميسي يحتاج برشلونة، وبرشلونة يحتاج ميسي، عليهم أن يجعلوه سعيدًا، لأنهم مع ليو سيفوزون بمزيد من الألقاب".

وتابع: "تجمعني به صداقة كبيرة، وأنا أحترمه كثيرًا، إنه مثل الوحش، يريد الفوز دائمًا، ولـ10 سنوات كان أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

وختم: "نأمل أن نلتقي مرة أخرى على المستوى المهني، امتلاك أفضل لاعب في التاريخ في فريقك يمنحك دائمًا الأفضلية للفوز".