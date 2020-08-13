رياضة | طارق حسن مديرا فنيا للصيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق حسن مديرا فنيا للصيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعد الصيد لإجراء المسحات الطبية خلال أيام، استعدادا للعودة للتدريبات، وذلك عقب إصدار قرار اتحاد الكرة باستئناف مسابقة القسم الثالث للموسم الجاري فى بداية أكتوبر. ويحتل الفريق المركز الثالث عشر فى جدول الترتيب بالمجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة، الذي أكد هبوطه للقسم الرابع بعد الهزيمة القاسية على يد الدخان المتصدر بنصف دستة دون مقابل فى أخر مباريات الفريق قبل التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا. ويتبقى للفريق ثلاث مباريات، الأولى امام الصف خارج ملعبه، ويستضيف على ملعبه فريق بشتيل، ويختتم الفريق مبارياته بالقسم الثالث امام العياط خارج ملعبه.
ترتيب المجموعة الخامسة:
1- الدخان 59 نقطة
2- الإتصالات 56 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 40 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 31 نقطة
8- بشتيل 29 نقطة
9- الصف 28 نقطة
10- العياط 25 نقطة
11- جبنيس 22 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 17 نقطة
14- البدرشين 17 نقطة